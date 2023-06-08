Бангкок, 8 июня, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Иностранец, подозреваемый в покушении на российского ресторатора на острове Пхукет, задержан полицией Таиланда. Об этом 8 июня сообщило издание The Phuket Express.

(сс) Thomas sauzedde Пхукет

По данным иммиграционного управления острова, 49-летнего гражданина Казахстана Артура Л. задержали у билетных касс. Мужчина намеревался покинуть страну.

Предположительно, задержанный казахстанец накануне несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в российского гражданина Дмитрия А. Мужчина выжил, его доставили в больницу.

Генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов сообщил ТАСС, что задержанный собирался вылететь в Москву. Подвергшийся нападению россиянин остаётся в больнице в стабильно тяжёлом состоянии, ему извлекли пулю из лёгкого. Перед операцией мужчину посетили сотрудники генерального консульства РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня в одном из районов Пхукета вооружённый мотоциклист напал на российского гражданина, владельца местного кафе. Злоумышленник выстрелил в ресторатора, который находился в машине, и уехал. Позднее полиция нашла оружие, защитные очки, одежду и обувь нападавшего в километре от места преступления.