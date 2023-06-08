Симферополь, 8 июня, 2023, 09:19 — ИА Регнум. На Крымском мосту проводят антитеррористические учения, движение будет восстановлено в ближайшее время. Об этом заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«На Крымском мосту проходят антитеррористические учения. Движение будет восстановлено в ближайшее время. Сразу после их окончания», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что открыть движение планируется в ближайшие полчаса.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошёл теракт с подрывом автомобиля. В результате взрыва погибли четыре человека, загорелись семь железнодорожных цистерн и обрушились два пролёта автомобильной части моста.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк проговорился, что его ведомство причастно к террористическому акту на Крымском мосту.

«Это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу, — определённые такие меры, соответственно, осуществлялись», — ответил Малюк на вопрос украинского журналиста Дмитрия Комарова о причастности СБУ к подрыву Крымского моста.