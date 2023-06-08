Луганск, 8 июня, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Потери украинских войск резко возросли после начала предпринятого Киевом наступления, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 8 июня в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным источников эксперта, за период с 5 по 7 июня (с понедельника по среду) безвозвратные и санитарные потери ВСУ увеличились в три раза по сравнению с тем же периодом прошлой недели.

«Увеличение потерь связано с активными наступательными действиями со стороны врага», — написал Марочко.

Такая ситуация наблюдается на купянском, краснолиманском и донецком направлениях в зоне ответственности Южной группировки войск.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что киевский режим бросил силы в наступление. Противник, пытаясь атаковать российские войска, сосредоточил большое количество техники и живой силы на различных участках фронта. ВС России сорвали все эти попытки и нанесли украинской армии ощутимый урон. ВСУ за три дня потеряли более 3,7 тыс. военнослужащих, свыше 50 танков и другой техники.