Берлин, 8 июня, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Пользователи немецкого издания Bild активно обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не имеет доказательств причастности России к подрыву Каховской ГЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

Так, один из читателей отметил, что прорывом плотины теперь можно скрыть свои проблемы с контрнаступлением.

Другой комментатор написал, что глава киевского режима обманывает весь мир, выставляя себя спасителем.

Ещё один пользователь отметил, что президенту Украины нельзя доверять. Другой комментатор отметил, что украинский лидер постоянно лжёт.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 5 на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС. В результате были разрушены 11 из 28 пролётов. Вода из водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Всего из затопленных населённых пунктов Херсонской области эвакуировали более 4 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин назвал совершённый подрыв Каховской гидроэлектростанции варварским преступлением киевского режима. По словам Путина, с подачи западных кураторов в Киеве продолжают делать опасную ставку на эскалацию конфликта, совершают военные преступления, организуют диверсии, открыто используя террористические методы.

Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать работу по помощи людям в зоне затопления в Херсонской области, а также работу по ликвидации последствий бедствия.