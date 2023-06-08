Луганск, 8 июня, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Командный пункт, руководивший наступлением украинских войск на краснолиманском направлении, уничтожен российской артиллерией. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 8 июня в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Марочко

По данным источников эксперта, российские разведчики выявили пункт управления ВСУ и передали его координаты артиллерийскому гаубичному самоходному дивизиону. В результате огневого удара командно-наблюдательный пункт был уничтожен вместе с офицерским составом.

Предположительно, среди офицеров находились представители стран НАТО. Уничтоженные офицеры руководили наступательной операцией в районе населённого пункта Белогоровка в ЛНР, уточнил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко проинформировал о переброске сил ВСУ с краснолиманского направления на купянское для ведения наступательных действий. По данным эксперта, украинские аэромобильные войска переброшены в район села Стельмаховка, расположенного неподалёку от Сватово.