Луганск, 8 июня, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Украинская воинская группировка усилена на купянском направлении для наступления, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 8 июня в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Марочко

По данным источников эксперта, киевский режим перебросил аэромобильные войска в район села Стельмаховка, расположенного неподалёку от Сватово, для ведения наступательных действий.

Часть вооружения и техники, а также личного состава 81-й аэромобильной бригады ВСУ переброшена с краснолиманского направления, добавил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня российские военнослужащие провели наступательные действия на купянском направлении. Вперёд продвинулась пехота, артиллеристы поддерживают её продвижение и выполняют задачу по недопущению прорыва противника. За сутки 6 июня на этом направлении были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.