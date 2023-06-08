Донецк, 8 июня, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Миф об «украинском присутствии» в Артёмовске, который распространили киевские власти, не соответствует действительности. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Вы знаете, это же характерно для украинского режима, и с учетом монополии на информационную составляющую они позволяют себе — и во многом успешно достаточно — для своей аудитории вводить её же и в заблуждение», — приводит РИА Новости его слова.

Пушилин подчеркнул, что в Артёмовске нет ни одного украинского преступника, ни одного украинского военного, город полностью находится под контролем России.

Врио главы ДНР уточнил, что мифом является то, что Артёмовск хоть в какой-то части находится под украинским контролем.

Он напомнил, что подобное происходило с донецким аэропортом, когда ВСУ «удерживали его в средствах массовой информации ещё очень долго после того, как уже там никого из «киборгов» не было», такое же повторилось и в Соледаре.

Пушилин отметил, что, несмотря на то, что он сам лично объезжал Артёмовск, там был и вице-премьер Марат Хуснуллин, тем не менее Киев продолжает ещё демонстрировать, что город хоть в какой-то части, но под их контролем.

Он также отметил, что ВСУ пытаются улучшить свои позиции на подступах к Артёмовску, но Вооружённые силы России это пресекают.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в районе Артёмовска активными действиями ВС России успешно отражены четыре попытки наступления ВСУ в направлении Клещеевки и в районе Берховки.

Минобороны России 21 мая объявило о взятии под полный контроль Артёмовска российскими военными. Операция по взятию Артёмовска длилась 224 дня — с 8 октября 2022 года.

По словам Пушилина, ВСУ обстреливают город из миномётов, артиллерийских орудий, а также применяют беспилотники. Врио главы ДНР подчеркнул, что никто не питает иллюзий по поводу того, что противник попытается вернуть часть оставленных территорий или продемонстрировать какие-то успехи.