Пушилин заявил об отсутствии ВСУ в Артёмовске
Пушилин: Артёмовск контролирует Россия, ни одного украинского преступника там нет
Донецк, 8 июня, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Миф об «украинском присутствии» в Артёмовске, который распространили киевские власти, не соответствует действительности. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
«Вы знаете, это же характерно для украинского режима, и с учетом монополии на информационную составляющую они позволяют себе — и во многом успешно достаточно — для своей аудитории вводить её же и в заблуждение», — приводит РИА Новости его слова.
Пушилин подчеркнул, что в Артёмовске нет ни одного украинского преступника, ни одного украинского военного, город полностью находится под контролем России.
Врио главы ДНР уточнил, что мифом является то, что Артёмовск хоть в какой-то части находится под украинским контролем.
Он напомнил, что подобное происходило с донецким аэропортом, когда ВСУ «удерживали его в средствах массовой информации ещё очень долго после того, как уже там никого из «киборгов» не было», такое же повторилось и в Соледаре.
Пушилин отметил, что, несмотря на то, что он сам лично объезжал Артёмовск, там был и вице-премьер Марат Хуснуллин, тем не менее Киев продолжает ещё демонстрировать, что город хоть в какой-то части, но под их контролем.
Он также отметил, что ВСУ пытаются улучшить свои позиции на подступах к Артёмовску, но Вооружённые силы России это пресекают.
Как передавало ИА Регнум, 6 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в районе Артёмовска активными действиями ВС России успешно отражены четыре попытки наступления ВСУ в направлении Клещеевки и в районе Берховки.
Минобороны России 21 мая объявило о взятии под полный контроль Артёмовска российскими военными. Операция по взятию Артёмовска длилась 224 дня — с 8 октября 2022 года.
По словам Пушилина, ВСУ обстреливают город из миномётов, артиллерийских орудий, а также применяют беспилотники. Врио главы ДНР подчеркнул, что никто не питает иллюзий по поводу того, что противник попытается вернуть часть оставленных территорий или продемонстрировать какие-то успехи.