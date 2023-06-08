Вашингтон, 8 июня, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Всемирный банк (ВБ) готов оказать поддержку Украине после оценки ущерба от подрыва дамбы на Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщила 7 июня управляющий директор учреждения по вопросам операционной деятельности Анна Бьерде.

Minsvyaz.ru Всемирный банк

«Разрушение Каховской ГЭС имеет множество очень серьёзных последствий для предоставления основных услуг, а также для окружающей среды в целом», — написала она в своём микроблоге.

Бьерде пообещала от имени организации поддержать Украину путём проведения экспресс-оценки последствий случившегося.

По её словам, процедура будет осуществляться на основании результатов недавних исследований ВБ по ситуации на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно о том, что скорость течения Днепра после разрушения Каховской ГЭС выросла в десять раз, что существенно осложняет эвакуацию людей из затопленных населённых пунктов Херсонской области.

В МАГАТЭ считают ситуацию вокруг Каховской ГЭС серьёзной, но не видят оснований для паники. Несмотря на это, принято решение усилить присутствие миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции.

Президент России Владимир Путин назвал совершённый подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) варварским преступлением властей Украины. В свою очередь, киевские власти без предъявления аргументов обвиняют Россию в подрыве ГЭС.