Кандидат в президенты США заявил о превращении Украины в «скотобойню»
Кандидат в президенты США Кеннеди — младший: Соединённые Штаты сделали из Украины скотобойню
Вашингтон, 8 июня, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Американские власти спровоцировали гибель сотен тысяч людей на Украине и превратили страну в «скотобойню», заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в интервью журналисту Джордану Питерсону.
По его словам, деятельность Вашингтона унесла жизни «350 тысяч молодых украинцев». Политик утверждает, что Соединённые Штаты скрывают реальное число погибших со стороны ВСУ.
«Они лгут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас. Пентагон скрывает это от американского народа», — сказал Кеннеди-младший.
Кандидат в президенты также обвинил США в том, что Вашингтон втянул Киев в вооружённый конфликт с Россией. Политик подчеркнул, что в Белом доме пытаются представить происходящее на Украине «как комикс», который «уже проглотили» многие американские граждане.
Он добавил, что США нуждаются в таком процессе на Украине для продвижения своих геополитических целей.
Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в случае продолжения боевых действий между Россией и Украиной ещё на несколько месяцев потери ВСУ достигнут количества, сопоставимого с населением таких украинских городов, как Житомир или Чернигов, то есть около 260–280 тысяч человек.