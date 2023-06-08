Вашингтон, 8 июня, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Американские власти спровоцировали гибель сотен тысяч людей на Украине и превратили страну в «скотобойню», заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в интервью журналисту Джордану Питерсону.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, деятельность Вашингтона унесла жизни «350 тысяч молодых украинцев». Политик утверждает, что Соединённые Штаты скрывают реальное число погибших со стороны ВСУ.

«Они лгут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас. Пентагон скрывает это от американского народа», — сказал Кеннеди-младший.

Кандидат в президенты также обвинил США в том, что Вашингтон втянул Киев в вооружённый конфликт с Россией. Политик подчеркнул, что в Белом доме пытаются представить происходящее на Украине «как комикс», который «уже проглотили» многие американские граждане.

Он добавил, что США нуждаются в таком процессе на Украине для продвижения своих геополитических целей.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в случае продолжения боевых действий между Россией и Украиной ещё на несколько месяцев потери ВСУ достигнут количества, сопоставимого с населением таких украинских городов, как Житомир или Чернигов, то есть около 260–280 тысяч человек.