Вашингтон, 8 июня, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Конфликт на Украине позволил Польше выглядеть в глазах Запада демократическим государством. К такому выводу пришли обозреватели издания The New York Times Ярослав Куиш и Каролина Вигура.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По мнению авторов публикации, поддержка Киева со стороны Варшавы не является признаком того, что после десятилетнего отступления от демократических ценностей Польша пришла к осознанию важности демократии. На Западе не заметили этого и поплатились.

Авторы публикации отмечают, что с 2015 года в Польше у власти находится правая партия «Право и справедливость» (PiS). Они считают, что эта политическая сила захватила контроль над СМИ, ограничила независимость судебной системы и инициировала закон об абортах.

Кроме того, в стране для политической борьбы и нейтрализации оппонентов применяют прослушку, очернение и откровенную ложь. Обозреватели газеты также выразили мнение о том, что поддержка Украины для правящей партии стала возможностью укрепить влияние PiS на Западе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее The New York Times написала о том, что, когда Польша начала играть важную роль в обороне Украины, оказывая Киеву крупную помощь, включая военную технику на сумму более 2 млрд евро, западные наблюдатели поверили, что в стране произошли какие-то фундаментальные изменения.

В газете указали на успех правящей партии, который удалось достичь через адресные социальные выплаты, а также посредством преклонения колен перед католической идентичностью страны. Авторы статьи добавили, что все эти достижения позволили правительству Польши выглядеть лучше, чем оно является на самом деле.