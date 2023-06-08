Донецк, 8 июня, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Донецкой Народной Республике шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины, сообщили журналистам в управлении ФСБ по ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Шпион

Отмечается, что агент СВР Украины прибыл в республику с целью сбора информации о сотрудниках силового блока, местах дислокации и передвижения российских войск.

С 2018 года задержанный оказывал содействие украинской разведке, регулярно получал денежные вознаграждения и поддерживал связь с кураторами по специальным каналам связи под псевдонимом «Сорок первый».

«В апреле Михаил Михайленко получил задание легендировано въехать на территорию ДНР и получить чувствительную информацию о сотрудниках ФСБ для последующего совершения в их отношении диверсионно-террористических актов. В настоящее время в отношении Михайленко приняты необходимые меры процессуального реагирования», — уточнили в ведомстве.

Диверсант сознался в содеянном и раскаялся.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня по подозрению в шпионаже в пользу Украины задержали жителя Приморского края. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Задержанный собирал и передавал разведывательные сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры региона. Во время задержания обнаружены бутылки с зажигательной смесью.