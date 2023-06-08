Новый, 470-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о наступлении танковой группы боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском участке Запорожского фронта — между Малой Токмачкой и Новоданиловкой. Как сообщил 8 июня в своём Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, противник вёл непрерывный огонь из артиллерии и танков по позициям ВС РФ, пытаясь сравнять их с землёй, но безуспешно.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Бой высокой интенсивности» захлебнулся под натиском российской артиллерии и авиации Военно-космических сил (ВКС). По оценке общественного деятеля, на запорожском фронте это первая подобная массированная ночная атака боевиков ВСУ. «Тем более в комплексе с рекордным по длительности и интенсивности обстрелом нацистами Токмака (город в Пологовском районе Запорожской области. — прим. ИА Регнум)», — подчеркнул он. Кратко информируя об итогах ночной атаки, Рогов в итоге отметил, что собранность и стойкость российских военных, минные поля, работа артиллерии и авиации повергли разбитых «бандерлогов» отползти «в схроны зализывать раны».

Сложная, но контролируемая ситуация остаётся на территории освобождённого Артёмовска. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что противник на регулярной основе пытается продавить фланги и непосредственно совершает обстрелы.

Тревожная обстановка сохраняется в связи с подрывом Каховской ГЭС: течение Днепра ускорилось в 10 раз, что существенно осложняет эвакуацию людей из затопленных населённых пунктов Херсонской области.

Тем временем серия взрывов в ночь на 8 июня прогремела в украинском городе Сумы. По данным официального ресурса по оповещению населения на 03:00 мск, режим тревоги также действует в Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

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