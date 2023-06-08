Бойцам, отразившим атаки ВСУ, вручили государственные награды
Минобороны: российским военным вручили государственные награды на передовой и в госпитале
Москва, 8 июня, 2023, 07:09 — ИА Регнум. Военнослужащим объединений Восточного военного округа и соединений береговых войск Тихоокеанского флота, отличившимся в боях на южнодонецком направлении, вручили государственные награды, сообщили 8 июня в Минобороны РФ.
Офицеры и солдаты получили награды непосредственно на позициях в зоне спецоперации.
Раненых героев в госпитале Южного военного округа наградил заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил России генерал-полковник Виктор Горемыкин.
Военные получили заслуженные ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест.
Источник: Минобороны РФ.
Как сообщало ИА Регнум, в конце мая стало известно, что батальон под управлением капитана ВС России Тимура Дудкина отразил атаку ВСУ. Российские военные заманили противника в огневой мешок.
В результате была уничтожена живая сила и техника националистов, в том числе 15 танков, четыре бронетранспортёра и пять боевых машин пехоты. За эти действия Дудкина удостоили звания Героя России. Ему вручили медаль «Золотая Звезда».