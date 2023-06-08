Москва, 8 июня, 2023, 07:09 — ИА Регнум. Военнослужащим объединений Восточного военного округа и соединений береговых войск Тихоокеанского флота, отличившимся в боях на южнодонецком направлении, вручили государственные награды, сообщили 8 июня в Минобороны РФ.

Kremlin.ru Государственные награды

Офицеры и солдаты получили награды непосредственно на позициях в зоне спецоперации.

Раненых героев в госпитале Южного военного округа наградил заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Военные получили заслуженные ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест.

Источник: Минобороны РФ.

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Как сообщало ИА Регнум, в конце мая стало известно, что батальон под управлением капитана ВС России Тимура Дудкина отразил атаку ВСУ. Российские военные заманили противника в огневой мешок.

В результате была уничтожена живая сила и техника националистов, в том числе 15 танков, четыре бронетранспортёра и пять боевых машин пехоты. За эти действия Дудкина удостоили звания Героя России. Ему вручили медаль «Золотая Звезда».