Вашингтон, 8 июня, 2023, 06:55 — ИА Регнум. Американские власти продолжат оказывать поддержку террористической деятельности Украины, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщается в Telegram-канале российского посольства в США.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Так дипломат оценил реакцию Соединённых Штатов на подрыв Каховской ГЭС. Он отметил, что в Вашингтоне никогда не критикуют Киев, а приветствуют все действия украинской стороны, от которых страдают граждане РФ.

«Все действия режима одобряются, а любые удары, от которых страдают россияне, поощряются. Но, видимо, США этого мало, и террористические деяния Украины будут получать дальнейшую поддержку», — сказал Антонов.

Посол также подчеркнул, что подобная политика Соединённых Штатов является примером «непродуманной, ущербной позиции, уже повлекшей серьезные потрясения в мире».

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал «убивать россиян в любой точке мира». Так он ответил на вопрос о возможной причастности Киева к убийству российского политолога Дарьи Дугиной. При этом Буданов призвал «не продолжать эту тему».

После указанного заявления официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила администрацию президента США Джо Байдена в спонсировании терроризма, связав слова Буданова с поддержкой Украины со стороны Вашингтона.