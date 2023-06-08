Иркутск, 8 июня, 2023, 06:47 — ИА Регнум. Полиция задержала трёх человек по подозрению в поджоге в Иркутской области, по решению суда двоих фигурантов расследования арестовали, говорится 8 июня на портале «МВД-медиа».

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

По данным полицейских, в Иркутске на улице Лермонтова злоумышленники совершили поджог трансформаторной подстанции, снабжающей электричеством троллейбусное депо. По подозрению в совершении преступления задержали троих мужчин в возрасте от 23 до 26 лет. Злоумышленники дали признательные показания.

По словам одного из задержанных, он состоял в сообществе одного из мессенджеров. Там мужчина и нашёл объявление о работе. Позже с ним связался неизвестный, который предложил за денежное вознаграждение совершить поджог. За помощью житель Иркутского района обратился к своим знакомым. Все действия сообщники выполняли по инструкции кураторов. После выполнения задания они должны были совершить в городе ещё несколько подобных преступлений.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 215.2 УК РФ («Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения»). Суд избрал двум фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу, а третьему подозреваемому — обязательство о явке.

Правоохранители устанавливают причастность мужчин к другим преступлениям.

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