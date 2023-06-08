Вашингтон, 8 июня, 2023, 06:13 — ИА Регнум. Федеральная прокуратура США направила уведомление бывшему американскому президента Дональду Трампу о том, что против него проводится уголовное расследование, сообщает газета Politico со ссылкой на свой источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Журналисты полагают, что этот шаг указывает на то, что специальный прокурор Джек Смит может вскоре принять решение о предъявлении обвинений экс-главе государства. При этом в офисе прокурора отказались комментировать информацию об уголовном расследовании в отношении Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая телеканал CNN передал со ссылкой на свои источники о том, что федеральная прокуратура США получила в свое распоряжение аудиозапись разговора, в ходе которого Дональд Трамп признаётся в хранении секретного документа Пентагона.

Речь идет о встрече, которая состоялась ещё в июле 2021 года в гольф-клубе экс-президента в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Аудиозапись длится около двух минут.

4 апреля Дональда Трампа взяли под арест в офисе окружного прокурора Манхэттена, куда он прибыл куда его вызвали для предъявления обвинений. После этого политика доставили в суд. Позже его освободили.

После выхода из судебного зала Трамп сообщил, что против него выдвинули 33 пункта обвинения. Он добавил, что знал о содержании обвинительного акта заранее.