Вашингтон, 8 июня, 2023, 06:18 — ИА Регнум. Официальный представитель Пентагона Сьюзан Гоф не подтвердила слова американского экс-разведчика Дэвида Граша о том, что американское правительство в рамках секретной военной программы якобы завладело космическими кораблями внеземного происхождения, сообщает телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Управление специальных расследований ВВС не обнаружило проверяемой информации в подтверждение заявлений о том, чтобы существовала сейчас или в прошлом какая-либо программа, касающаяся обладания или восстановления внеземных объектов», — подчеркнула Гоф.

Представитель минобороны США приветствовала любые контакты с бывшими и действующими сотрудниками по связанным с неопознанными летающими объектами вопросам. Она добавила, что в Пентагоне обязаны вести такую деятельность по требованию Конгресса. В настоящее время идёт подготовка соответствующего доклада. Его должны представить в июне 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум ранее, ветеран ВВС США Дэвид Граш сказал, что ему доверяли «некоторые из самых сокровенных секретов правительства» и информация о комических кораблях — из их числа. По его словам, власти США восстанавливали инопланетные космические корабли десятилетиями.

При этом предоставить доказательства своих утверждений экс-разведчик не смог.