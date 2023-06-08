Москва, 8 июня, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отреагировала на критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес Красного Креста и ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Чупакабра недовольна», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее украинский лидер критически высказался в адрес ООН и Красного Креста. Он якобы «разочарован» и «шокирован» реакцией указанных организаций на разрушение Каховской ГЭС.

По словам президента Украины, ООН и Красный Крест либо вообще не дали ответа на запрос Киева о «помощи», либо этот ответ был «отказом в дипломатических формулировках».

Как сообщало ИА Регнум, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать критику в адрес всемирной организации со стороны Зеленского из-за его реакции на ЧП на Каховской ГЭС.

Врио главы ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в разрушении Каховской ГЭС. Он отметил, что Украина опасалась возможности наступления Вооружённых сил России. Этому есть свидетельства последних дней: очень многочисленная по сравнению с прошлыми периодами активизация ВСУ.

Президент России Владимир Путин в свою очередь оценил подрыв, совершённый на Каховской гидроэлектростанции, как варварское преступление киевских властей. Глава государства добавил, что с подачи западных кураторов в Киеве продолжают делать опасную ставку на эскалацию конфликта, совершая военные преступления, организуя диверсии и открыто используя террористические методы.