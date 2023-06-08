Москва, 8 июня, 2023, 05:41 — ИА Регнум. Российские работодатели переплачивают своим невысыпающимся сотрудникам в общей сложности 3,5 трлн рублей в год, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований).

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Об этом пишет газета «Коммерсант». Речь идет о потерях из-за снижения эффективности труда в те дни, когда работник не выспаться.

Согласно результатам исследования, при расчёте на месяц сумма указанных переплат составила 291 млрд рублей. В НАФИ отметили, что эта цифра больше на 100 млрд рублей, чем было фиксировано в 2019 году.

Среди лиц, участвовавших в соответствующем опросе, в недосыпе призналась почти половина работающих граждан — 48%. Больше других с такой проблемой сталкиваются респонденты в возрасте от 35 до 44 лет.

Их доля, в соответствии с итогами исследования, равняется 59%. Кроме того, среди недосыпающих работников оказалось больше женщин, чем мужчин — 58% против 42%.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая стало известно, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к министру труда РФ Антону Котякову с предложением ввести в стране шестидневную рабочую неделю. В организации пояснили, что антироссийские санкции Запада увеличили нагрузку на экономический сектор.

Они считают, что преодолеть эту ситуацию поможет шестидневная рабочая неделя, которая должна обеспечить устойчивость экономики и подготовить Россию к технологическому прорыву.