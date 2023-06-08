Москва, 8 июня, 2023, 05:24 — ИА Регнум. За май объём международных резервов России снизился на $11,612 млрд, или на 1,9% в относительном выражении. Соответствующие данные приводит Банк России.

ИА REGNUM Здание ЦБ РФ

По состоянию на 1 июня 2023 года, международные резервы РФ составили $584,175 млрд, а на эту же дату годом ранее резервы превышали $587 млрд. Валютные резервы России к началу лета 2023 года уменьшились до $438,344 млрд.

За месяц стоимость монетарного золота в резервах снизилась с $148,599 млрд до $145,832 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля министр финансов России Антон Силуанов заявил, что если на Западе не могут найти резервы России, то это «их проблемы».

Ранее власти стран Евросоюза сообщили Еврокомиссии об установлении местонахождения 200 млрд евро замороженных активов Центробанка России, в то время как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что страны ЕС заморозили более 300 млрд евро российских активов.