Мелитополь, 8 июня, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в своём Telegram-канале о «разбитых бандерлогах, отползающие в схроны зализывать раны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Собранность и стойкость наших ребят плюс минные поля плюс работа артиллерии и авиации равно разбитые бандерлоги, отползающие в схроны зализывать раны», — отметил глава движения.

Это сообщение появилось после его объявления о том, что в Запорожской области танковая группа украинских войск перешла в наступление на позиции российских военных. Атака началась в районе, который находится между населёнными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка. https://regnum.ru/news/3811683

При этом Вооружённые силы ответили врагу ударами артиллерии и авиации.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня Владимир Рогов распространил информацию о бое, который длился более восьми часов в районе Времевского выступа на запорожском направлении. По его словам, эта речь шла об атаке украинских войск, которая была более активной и массированной, чем прежние.

8 июня Владимир Рогов написал о том, что вновь ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Он уточнил, что жертв в результате атаки нет.