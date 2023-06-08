Сумы, Украина, 8 июня, 2023, 04:46 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в городе Сумы в ночь на 8 июня, сообщил украинский телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Отмечается, что разрывы произошли, когда в Сумской области объявили воздушную тревогу. По данным официального ресурса по оповещению населения на 03:00 мск, режим тревоги также действует в Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

Как сообщало ИА Регнум, на территории Украины регулярно объявляют воздушную тревогу. Российская армия наносит удары по военным объектам.

6 июня воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. 7 июня взрывы прогремели в городе Чугуев в Харьковской области Украины. Режим воздушной тревоги действовал также в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях и в районах Запорожской области, находящихся под контролем украинских войск.