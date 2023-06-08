Лондон, 8 июня, 2023, 04:20 — ИА Регнум. Североатлантический альянс может ввести свои войска на Украину для непосредственного участия в конфликте на стороне ВСУ, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью газете Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Он уточнил, что военный блок способен решиться на этот шаг, если натовские страны, в том числе и США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Расмуссен также отметил, что в этом случае Польша и прибалтийские республики могут собрать «коалицию желающих» для отправки войск на украинскую территорию.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января бывший заместитель министра обороны Великобритании Джеральд Ховарт призвал Запад создать коалицию из стран — членов НАТО, которые согласны отправить свои войска на Украину. 11 марта член Демократической партии США, кандидат на пост губернатора американского штата Кентукки Джеффри Янг выразил мнение о том, что ввод войск Североатлантического альянса на украинскую территорию может привести к третьей мировой войне.

Он назвал подобный сценарий «безумным». 31 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС близок к обсуждению вопроса, касающегося отправки войск на украинскую территорию. По его словам, спор велся по поводу того, возможно ли ввести на Украину войска в виде некоего миротворческого контингента.