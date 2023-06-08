Пушилин заявил о попытках ВСУ продавить фланги в Артёмовске
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что ситуация в Артёмовске сложная, но контролируемая
ДНР, 8 июня, 2023, 04:07 — ИА Регнум. Сложная, но контролируемая ситуация остаётся на территории освобождённого Артёмовска, заявил журналистам временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Противник на регулярной основе пытается продавить как фланги, так и непосредственно совершает обстрелы, зачастую хаотические, но регулярные», — сказал он в интервью РИА Новости.
По словам Пушилина, ВСУ обстреливают город из миномётов, артиллерийских орудий, а также применяют беспилотники. Врио главы ДНР подчеркнул, что никто не питает иллюзий по поводу того, что противник попытается вернуть часть оставленных территорий или продемонстрировать какие-то успехи.
Он также отметил, что российские войска не могут позволить этого, поэтому сохраняют в городе достаточно серьёзные силы и наладили работу между подразделениями. Пушилин подчеркнул, что российские военные на артёмовском направлении совершают героические действия.
Как сообщало ИА Регнум, Артёмовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Операция по взятию города длилась 224 дня — с 8 октября 2022 года по 20 мая 2023 года.
Населённый пункт находится в 55 км к северо-востоку от Донецка и к северу от Горловки. ВСУ предпринимают безуспешные попытки прорвать оборону Вооружённых сил России в районе Артёмовска.