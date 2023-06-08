ДНР, 8 июня, 2023, 04:07 — ИА Регнум. Сложная, но контролируемая ситуация остаётся на территории освобождённого Артёмовска, заявил журналистам временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Противник на регулярной основе пытается продавить как фланги, так и непосредственно совершает обстрелы, зачастую хаотические, но регулярные», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Пушилина, ВСУ обстреливают город из миномётов, артиллерийских орудий, а также применяют беспилотники. Врио главы ДНР подчеркнул, что никто не питает иллюзий по поводу того, что противник попытается вернуть часть оставленных территорий или продемонстрировать какие-то успехи.

Он также отметил, что российские войска не могут позволить этого, поэтому сохраняют в городе достаточно серьёзные силы и наладили работу между подразделениями. Пушилин подчеркнул, что российские военные на артёмовском направлении совершают героические действия.

Как сообщало ИА Регнум, Артёмовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Операция по взятию города длилась 224 дня — с 8 октября 2022 года по 20 мая 2023 года.

Населённый пункт находится в 55 км к северо-востоку от Донецка и к северу от Горловки. ВСУ предпринимают безуспешные попытки прорвать оборону Вооружённых сил России в районе Артёмовска.