Мелитополь, 8 июня, 2023, 03:39 — ИА Регнум. Танковая группа украинских войск перешла в наступление на ореховском участке фронта в Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Танк Panther

«Танковая группа боевиков ВСУ пошла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта», — написал он.

По словам Рогова, между населёнными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка ведётся «бой высокой интенсивности». Председатель движения отметил, что ВСУ ведут непрерывный огонь из артиллерии и танков по позициям российских войск, «пытаясь сравнять их с землей».

Он также сообщил, что по украинским войскам в ответ бьют артиллерия и авиация Вооружённых сил России. Кроме того, Рогов добавил, что российские военные проводят «демилитаризацию наступающих танков» с помощью противотанковых управляемых ракет ПТУР.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня Владимир Рогов распространил информацию об активизации ВСУ на запорожском направлении в районе Времевского выступа. Этот участок фронта находится в окрестностях населённых пунктов Искра и Камышеваха на границе ДНР и Запорожской области.

7 июня Владимир Рогов предупредил, что Украина готовится перебросить крупную группировку своих сил на запорожское направление. Он уточнил, что речь идёт о подразделениях, находящихся на территории Херсонской области.