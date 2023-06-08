Вашингтон, 8 июня, 2023, 03:08 — ИА Регнум. Американские средства массовой информации проводят целенаправленную кампанию по дезинформации по ситуации вокруг Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), заявил посол России в США Анатолий Антонов. Об этом сообщается в Telegram-канале российского посольства в Вашингтоне.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

«В местных СМИ идет целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС. Появилось множество инсинуаций на тему того, что Россия якобы сама подорвала важнейший инфраструктурный объект», — сказал дипломат.

Он отметил, что такая деятельность американских СМИ ведется на фоне стремления США обелить власти Украины. Антонов подчеркнул, что в Вашингтоне заняли позицию, в соответствие с которой на России «в любом случае лежит ответственность за все инциденты, происходящие во время украинского конфликта».

Посол также напомнил, что Киев на протяжении многих месяцев намеренно обстреливал Каховскую ГЭС.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС. В результате ударов разрушению подвиглись 11 из 28 пролётов станции. Министерство иностранных дел России назвало случившееся на ГЭС террористическим актом, направленным против инфраструктуры гражданского назначения.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США не могут с уверенностью сказать, кто именно виновен в атаке на гидроэлектростанцию. В свою очередь, американский президент Джо Байден, комментируя ситуацию вокруг Каховскую ГЭС, отметил, что Соединённые Штаты продолжат оказывать помощь Украине.