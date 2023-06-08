Москва, 8 июня, 2023, 03:12 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился с директором департамента стратегического планирования МИД Саудовской Аравии Раидом Кримли, говорится 7 июня в сообщении пресс-службы российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления международной и региональной безопасности. Особый акцент в разговоре Рябков и Кримли сделали на проблематику нераспространения оружия массового уничтожения.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня президент России Владимир Путин по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом обсудили вопросы обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей.

В ходе беседы лидеры двух стран уделили внимание мерам по дальнейшему наращиванию торгово-экономических связей, реализации перспективных совместных проектов в сфере инвестиций, а также транспортной логистики и энергетики.