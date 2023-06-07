Мелитополь, 8 июня, 2023, 02:53 — ИА Регнум. Персонал Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) готов к сценарию с возможной потерей воды, необходимой для охлаждения резервуаров, сообщил журналистам генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

Об этом он заявил в интервью Пятому каналу. Глава госкорпорации подчеркнул, что с первых дней работы ЗАЭС просчитан риск-сценарий по потере необходимо количества воды.

Лихачёв подчеркнул, что сотрудники станции к такому варианту событий подготовлены как организационно, так и технологически.

Глава Росатома отметил, что русло Днепра, пруд-охладитель и уровни воды в них не связаны напрямую. Кроме того, есть запасные варианты водоснабжения через подземные скважины и русла небольших рек, для чего имеется необходимое оборудование.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Алексей Лихачёв заявил главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси о готовности работать над реализацией инициативы по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Гросси смог лично увидеть последствия обстрелов станции и отметил наличие на объекте новых российских дизельных генераторов и блочно-модульных котельных.

Разрушения на плотине Каховской ГЭС привели к снижению уровня воды в резервуарах, которые используются для охлаждения Запорожской атомной электростанции. Наблюдается уменьшение уровня воды между 5 и 7 сантиметрами в час.

В свою очередь, Рафаэль Гросси сообщил, что, по прогнозам МАГАТЭ, запасов воды для охлаждения ЗАЭС гарантированно хватит примерно на месяц. При этом он подчеркнул, что причин для паники по поводу того, что вода немедленно высохнет, нет.