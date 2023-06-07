Мелитополь, 8 июня, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел города Токмак в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По его словам, ВСУ вели огонь по населённому пункту, предположительно, используя реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»).

«По предварительным данным, массированный удар по Токмаку наносится из РСЗО HIMARS», — написал Рогов.

Председатель движения уточнил, что при обстреле удалось избежать жертв. Он также отметил, что Токмак является одной из ключевых точек обороны российских войск на запорожском направлении.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня Владимир Рогов распространил информацию о том, что Вооружённые силы Украины обстреляли населённый пункт Михайловка Запорожской области. В результате атаки погиб один мирный житель. Также при ударе пострадали пять зданий.

7 июня Рогов сообщил, что ВСУ попытались нанести ракетный удар по Мелитополю, из-за чего в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).