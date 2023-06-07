Херсон, 8 июня, 2023, 02:17 — ИА Регнум. Скорость течения Днепра после разрушения Каховской ГЭС выросла в десять раз, что существенно осложняет эвакуацию людей из затопленных населённых пунктов Херсонской области, написал в своём Telegram-канале 7 июня председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

По его словам, группировка спасателей МЧС увеличена до 428 человек и 188 единиц техники. Для эвакуации населения мобилизовали все грузовики и автобусы.

«В Новой Каховке вода постепенно уходит. Пик наводнения смещается от Алёшек к Голой Пристани. Самая сложная ситуация в прибрежных сёлах и городских кварталах этих территорий», — сообщил глава правительства.

Он добавил, что спасатели работают безостановочно, расстояния между населёнными пунктами большие. Сотрудники МЧС оказывают помощь людям под обстрелами нацистов с правого берега Днепра.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на заседании оперштаба Херсонской области было принято ввести режим ЧС регионального уровня. Это позволит начать оперативно выплачивать пострадавшим помощь, размер которых составит от 10 до 50 тысяч рублей.

Для поддержки жителей Херсонской области в регион прибыли специалисты и спецтехника МЧС России. С целью приёма граждан открылись 48 пунктов временного размещения, в которых смогут разместиться 2,7 тыс. человек. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ситуация в зоне подтопления находится под контролем, данных о жертвах среди гражданского населения не поступало.