Москва, 8 июня, 2023, 01:52 — ИА Регнум. Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) планирует провести в 2023–2024 годах отбор космонавтов для полетов на Российскую орбитальную станцию (РОС), сообщили журналистам в пресс-службе учреждения.

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«Первый целенаправленный отбор космонавтов для полетов на РОС планируется провести в 2023–2024 годах», — говорится в сообщении, которое приводится ТАСС.

Отмечается, что для участия в полетах привлекут и действующих космонавтов Роскосмоса. В настоящее время ведется эскизное проектирование станции. Его планируется завершить летом 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа стало известно, что после завершения проектирования РОС её название могут изменить. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

В декабре руководитель организации предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко участвовать в проекте Российской орбитальной станции. Борисов призвал главу республики создать белорусский модуль РОС.