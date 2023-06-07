Барселона, Испания, 8 июня, 2023, 01:17 — ИА Регнум. Испанский футбольный клуб «Барселона» подтвердил информацию о том, что делал предложение о контракте своему бывшему игроку аргентинцу Лионелю Месси, сообщается на официальном сайте команды.

Save the Dream Лионель Месси

Ранее ИА Регнум передавало о том что, спортсмен объявил, что не хочет возвращаться в «Барселону» и продолжит карьеру в американском «Интер Майами».

В заявлении испанского клуба уточняется, что 5 июня отец и представитель футболиста Хорхе Месси проинформировал «Барселону» о решении игрока отвергнуть предложение команды. Кроме того, президенту клуба Жоану Лапорту заявили о желании Лионеля Месси выступать за «Интер Майами».

В «Барселоне» также отметили, что руководство команды понимает и уважает решение футболиста выступать в лиге с меньшими требованиями, особенно на фоне того давления, которому игрок подвергался все последние годы.

Лионель Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Играя за клуб, он десять раз становился чемпионом Испании, а также по семь раз — победителем Суперкубка Испании и кубка этой страны. После завершения контакта с испанской командой футболист перешёл во французский Пари Сен-Жермен (ПСЖ).

В играх за ПСЖ Месси выигрывал чемпионат Франции и один раз победил в суперкубке республики. В 2021 году Месси побил рекорд, получив в седьмой раз «Золотой мяч» как лучший игрок года.