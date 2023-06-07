Вашингтон, 8 июня, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена говорят о бесчеловечном отношении американских властей к украинцам, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Так эксперт отреагировал на недавнее высказывание главы Госдепа по поводу «поражения» России на Украине и готовности США поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется.

«Для меня это непостижимо с первого дня конфликта. Их совершено не волнует то, что происходит внутри страны. Это ровно противоположно тому, что мы отстаиваем как американцы, им должно быть стыдно за своё поведение», — сказал полковник.

По словам Макгрегора, США не учитывают потери украинской армии и стремятся затягивать конфликт. При этом, как считает эксперт, президент РФ Владимир Путин уже одержал победу над Западом, о чём свидетельствует нарастающая рецессия в Европе, особенно в Германии.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня в ходе выступления в здании ратуши в Хельсинки Энтони Блинкен заявил, что прекращение боевых действий на Украине позволит России закрепиться на новых территориях, а в Белом доме против такого сценария. Блинкен добавил, что Вашингтон не допустит прекращения огня на Украине, пока российская армия не отступит.

Бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер назвал бессмысленными попытки Энтони Блинкена понять замыслы Владимира Путина. Он отметил, что постоянно следит за заявлениями российского лидера и ничто из них не совпадает с тем, что говорит американский госсекретарь.