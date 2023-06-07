Прага, 8 июня, 2023, 00:41 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» стал победителем Лиги конференций после матча с итальянской командой «Фиорентина», который закончился со счётом 2:1.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Финал первенства проходил в Праге на стадионе «Фортуна-Арена». За клуб из Англии забили нападающий Саид Бенрахма (62-я минута) и полузащитник, Джаррод Боуэн (90). Бенрахма отравил мяч в ворота соперника с пенальти.

Одно очко «Фиорентине» принес гол полузащитника этого клуба Джакомо Бонавентуры (67). Благодаря одержанной победе «Вест Хэм» прошёл в групповой этап Лиги Европы, где сыграет в следующем сезоне.

Английский футбольный клуб выиграл третий по счёту европейский трофей. В 1965 году «Вест Хэм» заполучил Кубок обладателей кубков, а в 1999 году — Кубок Интертото.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал защитника итальянской команды «Рома» Криса Смоллинга лучшим игроком финала Лиги конференций сезона-2021/2022. Его команда стала победителем турнира, одолев нидерландский «Фейеноордом» со счётом 1:0.