Бангкок, 7 июня, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Российский гражданин подвергся нападению и получил огнестрельные ранения в городе Пхукет в Таиланде, 7 июня сообщил портал The Phuket News со ссылкой на таиландскую полицию.

Josh Дыра от пули

Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Оно произошло в популярном районе Боут-авеню. Мужчина находился в автомобиле, возле которого остановился мотоциклист.

Водитель мотоцикла спешился и подошёл к машине, выстрелив в жертву четыре раза, а после скрылся с места инцидента. 44-летнего пострадавшего погрузили на носилки и доставили в больницу.

Полицейские обнаружили на автомобиле четыре отверстия от пуль. Примерно в километре от места происшествия нашли очки, куртку, перчатки и обувь, которые, предположительно, были сброшены преступником. Злоумышленника объявили в розыск.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта в провинции Пхетчабури в Таиланде мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна своего дома. В результате инцидента погибли три человека. Кроме того, погиб и сам преступник. Его застрелили полицейские.