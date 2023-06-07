Москва, 7 июня, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом обсудили вопросы обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей, сообщила 7 июня пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд

Лидеры двух стран в ходе разговора также уделили внимание мерам по дальнейшему наращиванию торгово-экономических связей, реализации перспективных совместных проектов в сфере инвестиций, а также транспортной логистики и энергетики.

В Москве и Эр-Рияде высоко оценили уровень кооперации в рамках «ОПЕК плюс» с целью принятия своевременных и эффективных шагов для поддержания баланса спроса и предложения на нефть.

Также лидеры двух стран обсудили другие аспекты российско-саудовского взаимодействия по линии многосторонних организаций. Они достигли договорённости продолжать контакты на различных уровнях.

Как сообщало ИА Регнум, в мае саудовский принц Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил помощь в урегулировании конфликта на Украине. Кроме того, монарх заявил о стремлении Саудовской Аравии сохранить баланс на рынке энергоносителей с учётом ситуации вокруг Украины.

4 июня страны — участницы ОПЕК+ договорились изменить объёмы добычи нефти на уровне 40,46 млн баррелей в сутки, начиная с 2024 года. При этом Россия продлит добровольное сокращение объёма добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.