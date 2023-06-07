Киев, 7 июня, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в городе Чугуев в Харьковской области Украины, 7 июня сообщает издание «Страна. ua» в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Кроме того, на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации указано, что в регионе объявили воздушную тревогу. Такой же режим действует в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также в районах Запорожской области, находящихся под контролем украинских войск.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня Telegram-канал украинского телеканала ТСН распространил информацию о том, что в Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях Украины зафиксировали серию взрывов.

7 июня Минобороны России сообщило, что 5 июня группа украинских диверсантов подорвала аммиакопровод «Тольятти-Одесса» возле населённого пункта Масютовка Харьковской области. В ведомстве отметили, что в ходе атаки пострадали мирные жители.