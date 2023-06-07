Вашингтон, 7 июня, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) при поддержке Федерального бюро расследований (ФБР) подвергали цензуре посты в российских аккаунтах Twitter. Об этом на платформе Substack сообщил журналист Аарон Мэйт со ссылкой на утечку внутренней переписки.

Иван Шилов ИА REGNUM Цензура на Украине

В публикации говорится, что в перечень подозреваемых СБУ в распространении дезинформации вошли 163 учётных записи. Соцсеть заблокировала работу 34 страниц, 20 аккаунтов больше не существуют, остальные активны.

В число тех, кто попал под цензуру, попали известные российские политики, журналисты и несколько государственных агентств и СМИ.

Списки обвиняемых в распространении «дезинформации» получал от СБУ спецагент ФБР Александр Кобзанец. Его прикомандировали к посольству США в Киеве, чтобы после он пересылал информацию руководству Twitter.

Как сообщало ИА Регнум, по информации немецкой газеты Der Freitag, Киев ввёл цензуру на освещение боевых действий для западных СМИ. Из-за этого ограничили работа журналистов как в прифронтовых районах, так и в зоне боевых действий. Некоторые территории можно посетить лишь в сопровождении военных, а в других районах репортёрам и вовсе не разрешают работать.