Вена, 7 июня, 2023, 23:03 — ИА Регнум. Разрушения на плотине Каховской ГЭС привели к снижению уровня воды в резервуарах, которые используются для охлаждения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил 7 июня в эфире телеканала CNN генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Если Запорожская АЭС останется без воды, ситуация будет очень серьёзной. <…> Мы наблюдаем уменьшение уровня воды между 5 и 7 сантиметрами в час, она стабильно идёт вниз», — сказал он.

По прогнозам МАГАТЭ, запасов воды для охлаждения ЗАЭС гарантированно хватит примерно на месяц, всё зависит от ситуации. При этом причин для паники, что вода немедленно высохнет, нет, добавил Гросси.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об усилении присутствия миссии на Запорожской АЭС после разрушения Каховской ГЭС. По его мнению, решающий момент для ядерной безопасности настал.

После разрушения пролётов Каховской ГЭС в ночь на 6 июня 2023 года уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров. На территории округа установили режим ЧС, идёт эвакуация из подтопленных зон.