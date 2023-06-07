Хомс, Сирия, 7 июня, 2023, 22:23 — ИА Регнум. В сирийской провинции Хомс при участии российских военнослужащих провели спецоперации по поиску и нейтрализации террористических групп, сообщили журналистам 7 июня в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦВПС).

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Отмечается, что сирийские военные при участии российской армии осуществили разведывательно-поисковые действия в северных и северо-восточных районах пустыни «Белая».

В рамках операции уничтожено 20 боевиков, девять схронов оружия и боеприпасов, 30 укрытий незаконных вооруженных формирований.

Как передавало ИА Регнум, 18 мая в сирийском районе Эт-Танф пресекли попытку теракта в отношении правительственных войск арабской республики. Боевиков на трёх автомобилях типа «пикап» заметили военнослужащие пункта 134 танковой бригады Вооружённых сил Сирии. Террористы пытались скрытно выйти из района. После огневого воздействия группе сирийских силовиков удалось скрыться в районе долины Слуби, на территории, находящейся под контролем войск «коалиции».