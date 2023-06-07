Киев, 7 июня, 2023, 22:04 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский «разочарован» и «шокирован» отказом ООН и Красного Креста оказывать помощь по запросу Украины в связи с ситуацией на Каховской ГЭС, такое заявление президент Украины сделал 7 июня в интервью Bild.

Указанные международные организации либо вообще не дали ответа на запрос Киева о «помощи», либо этот ответ был «отказом в дипломатических формулировках», сказал президент Украины, сославшись на сообщение главы МВД Украины Игоря Клименко.

«Когда я его спросил, есть ли помощь от международных организаций, он сказал — нет, ни ООН не ответила, ни представители Красного Креста», — заявил киевский лидер.

В подрыве ГЭС президент Украины вновь обвинил Россию, не предъявив никаких аргументов.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ (предположительно, из РСЗО «Ольха») в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более тридцати населённых пунктов полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС. Эксперты заявили о нанесении существенного ущерба экологии и сельскому хозяйству Херсонской области и соседних регионов.

Владимир Путин ранее назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. В МИД России заявили, что атака Киева на ГЭС — это террористический акт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью этого теракта Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в те районы, где ВСУ хотят попытаться провести контрнаступление.

Власти Украины готовились к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начали сбрасывать воду выше по течению Днепра, чтобы переполнить Каховское водохранилище и сделать последствия катастрофы как можно более разрушительными, отметил в беседе с ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин.