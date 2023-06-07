Вена, 7 июня, 2023, 22:07 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Каховской ГЭС серьёзная, но оснований для паники сейчас нет, заявил 7 июня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Мы хотели бы найти здесь правильный баланс. Мы не хотим раздувать пламя, сеять панику, потому что для этого нет основания», — считает Гросси, слова которого приводит РИА Новости.

В то же время, по его словам, ситуация вокруг разрушения Каховской ГЭС — серьёзная.

«Мы не хотим её приуменьшать, говоря, что проблемы здесь нет», — подчеркнул он.

Ранее Гросси сообщил, что из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции принято решение усилить присутствие миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. Он заявил о падении уровня воды в резервуаре для охлаждения Запорожской АЭС. При этом непосредственных рисков для безопасности атомной станции пока нет, объект имеет несколько альтернативных источников воды для охлаждения.

После разрушения пролётов Каховской ГЭС в ночь на 6 июня 2023 года уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров. На территории округа установлен режим ЧС, идёт эвакуация из подтопленных зон.