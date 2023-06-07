В Курской области «посадили» украинский разведывательный дрон
Курский губернатор Старовойт сообщил, что пограничники посадили разведывательный дрон ВСУ
Суджанский район, Курская область, 7 июня, 2023, 21:17 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной службы «посадили» в Курской области очередной беспилотник ВСУ, на этот раз — разведывательный дрон «Лелека-100», сообщил 7 июня глава региона Роман Старовойт.
«В Суджанском районе наши пограничники посадили очередную «птичку» ВСУ. В этот раз добычей стал украинский разведывательный дрон «Лелека-100». Его приземлили средствами РЭБ. Благодарю за службу!» — написал Старовойт в своём Telegram-канале.
Ранее 7 июня губернатор сообщил, что ВСУ сбросили взрывные устройства на электрическую подстанцию в Курской области, в результате чего село Попово-Лежачи и посёлок Тёткино остались без света. При восстановлении электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения.
4 июня российские военные обнаружили на территории Курской области сбитый украинский беспилотный летательный аппарат, который, судя по раскраске, принадлежал батальону «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).