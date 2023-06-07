Белгородская область, 7 июня, 2023, 21:00 — ИА Регнум. На территории села Новая Таволжанка в Белгородской области противника нет, заявил 7 июня глава региона Вячеслав Гладков.

Антон Новодережкин/ТАСС Губернатор Белгородской области Вячеслав

«Много жителей спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет. Много провокаций в последнее время по этому населенному пункту», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

С аналогичным заявлением губернатор выступал и 6 июня. О своём «контроле» над селом ранее говорили члены террористической группы, предположительно состоящей из граждан России и воюющей на стороне ВСУ.

Как сообщалось ранее, Гладков 7 июня на встрече с жителями, находящимися в пунктах временного размещения, также рассказал о своей поездке в Шебекино. Из города, вопреки призывам властей, выехали ещё не все жители, остающимся в Шебекино приводят воду и продукты, отметил он. В ходе поездки начался очередной обстрел Шебекино со стороны ВСУ, добавил губернатор.

Ранее Гладков также сообщал, что Шебекино 7 июня был обстрелян ВСУ из реактивных систем залпового огня «Град». Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, там начался пожар.