Шебекино, Белгородская область, 7 июня, 2023, 21:03 — ИА Регнум. В Шебекино упало несколько десятков снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня «Град», более 40 снарядов упали на территорию промзоны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

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«Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в различные части города», — сообщил он.

Как сообщало ИА Регнум, город Шебекино в Белгородской области с начала июня находится под регулярными обстрелами со стороны ВСУ. Большинство жителей эвакуированы.

Только за 4 июня украинские боевики выпустили по территории Шебекинского городского округа 611 снарядов. В городе имеются многочисленные повреждения модулей центрального рынка, коммерческих объектов, а также промышленного предприятия.