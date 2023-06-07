Херсон, 7 июня, 2023, 20:48 — ИА Регнум. На данный момент из затопленных населённых пунктов Херсонской области эвакуировано более 4 тыс. человек, сообщил 7 июня врио главы региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Кадр из видео с телеграм — канала врио главы региона — Владимира Сальдо Владимир Сальдо в одном из ПВР пообщался с людьми.

«В связи с этим, проверил условия размещения эвакуированных граждан. Пункты оснащены всем необходимым и готовы к приёму пострадавших жителей: есть койко-места, бесплатное питание и пункты оказания медицинской и психологической помощи», — сообщил он.

По его словам, в ближайшее время будет принято решение о выплате компенсация за пострадавшее жильё. Сальдо отметил, что многие жители региона, которые вынуждены были переселиться, собираются возвращаться домой.

«Однако говорить о возвращении немного преждевременно, критический период людям лучше переждать в ПВР», — подчеркнул врио главы Херсонской области.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать работу по помощи людям в зоне затопления в Херсонской области, а также работу по ликвидации последствий бедствия.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 5 на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС. В результате атаки 11 из 28 пролётов станции были разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра.

Несколько десятков населённых пунктов полностью или частично затоплены. По данному факту возбуждено уголовное дело. В связи с разрушением Каховской ГЭС в Херсонской области ввели режим ЧС регионального уровня.