Лондон, 7 июня, 2023, 20:38 — ИА Регнум. Джуд Беллингем после перехода из дортмундской «Боруссии» в мадридский «Реал» (сумма трансфера — 115 млн фунтов стерлингов) стал самым дорогим английским футболистом в истории.

(сс) Vyacheslav Evdokimov. Джуд Беллингем.

«Боруссия» объявила о переходе 19-летнего игрока 7 июня.

Ранее самым дорогим английским футболистом был Джек Грилиш. За его трансфер «Манчестер Сити» заплатил «Астон Вилле» 100 млн фунтов. Третье и четвёртое места в этом списке занимают Харри Магуайр и Джейдон Санчо (оба куплены «Манчестер Юнайтед», суммы трансфера — 80 и 73 млн фунтов стерлингов соответственно).

В ноябре 2022 года сообщалось, что руководство лондонского «Тоттенхэма» выразило намерение отклонять любые предложения по трансферу 29-летнего нападающего сборной Англии Харри Кейна до конца 2023 года. В клуб поступали предложения о трансфере, в случае принятия которых Кейн стал бы самым дорогим английским футбболистом.