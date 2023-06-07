Шебекино, Белгородская область, 7 июня, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече с жителями, находящимися в пунктах временного размещения, рассказал о поездке в Шебекино. Во время посещения губернатором этого города ВСУ вновь начали обстрел.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино

«Вместе с главой сегодня выехали, проехались по городу, встретились с жителями, которых пока не удаётся отселить», — написал Гладков в своём Telegram-канале, отметив, что власти региона по-прежнему уговаривают их выехать из города, однако многие отказываются по разным причинам.

Гладков сообщил также, что администрацией, волонтёрами подвозятся жителям продукты питания и вода жителям, оставшимся в Шебекино.

«Надеюсь, в ближайшее время свет в Шебекино мы дадим. В том числе через волонтёров организуем дополнительный подвоз воды жителям», — сказал губернатор.

Он добавил, что уже поставил задачу главе округа Владимиру Жданову привезти маленькие генераторы, чтобы люди могли заряжать телефоны.

«Конечно, там небезопасно. Начался очередной обстрел, поэтому были вынуждены покинуть территорию и поехали в Новую Таволжанку», — заключил Гладков.

Ранее губернатор сообщал, что город Шебекино 7 июня вновь был обстрелян киевскими боевиками из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Уточняется, что на территорию промзоны попали более 40 снарядов, есть возгорание. Ещё 20 снарядов упали в различных частях города.

В этот же день ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» центр села Графовка Шебекинского округа. Часть снарядов упала в районе школы и Дома культуры, другая часть попала в частный сектор.