Москва, 7 июня, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Численность жителей России с доходами ниже уровня бедности за год сократилось на 1,3 миллиона человек, до 19,6 миллиона человек, сообщили 7 июня в Росстате.

«В I квартале 2023 года граница бедности составила 14 тыс. 026 рублей. Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 19,6 млн человек, или 13,5% жителей страны. По сравнению с I кварталом 2022 года доля малоимущего населения сократилась на 0,8 п. п., с 20,9 млн до 19,6 млн человек», — сказано в сообщении службы.

Сокращению доли малоимущих граждан способствовали реализация адресных социальных программ, рост заработных плат, пенсий и иных доходов, отметили также в Росстате.

По итогам 2022 года зарплаты жителей России в номинальном выражении выросли на 13%, в реальном — на 3%, заявил 17 мая в своём докладе президенту страны Владимиру Путину премьер-министр Михаил Мишустин.

По итогам минувшего года за чертой бедности находилось 14,3 миллиона жителей России, что составляет 9,8% населения, сообщили в Росстате в мае 2023 года. Это исторический минимум по числу малоимущих граждан.

В январе 2023 года президент Путин в своём поручении правительству и Центробанку отметил необходимость уделить особое внимание в 2023 году росту реальной заработной платы, снижению уровня бедности и неравенства населения по доходам, а также увеличению ожидаемой продолжительности жизни и рождаемости.