Москва, 7 июня, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Существенных рисков изменения уровня инфляции в 2023 году выше ранее заявленного прогноза в 5,3% нет, заявил 7 мая министр экономического развития России Максим Решетников.

«Рост потребительского спроса сопровождается ростом предложения: как внутреннего производства, так и импорта», — отметил министр, добавив, что все эти тренды Минэкономразвития учтёт в рамках прогноза социально-экономического развития в сентябре 2023 года.

Министр также отметил, что данные статистики свидетельствуют о позитивных тенденциях в экономике. По его словам, рост ВВП России в апреле составил 3,3% в годовом выражении в том числе с учетом эффекта низкой базы.

«Экономика продолжает перестраиваться, восстанавливаются экспортноориентированные отрасли, продолжается рост в отраслях, ориентированных на внутренний рынок. Сохраняется инвестиционная активность, растут зарплаты и восстанавливается спрос», — заключил министр.

Как сообщало ИА Регнум, ещё в апреле Решетников заявлял, что, по оценкам министерства экономического развития, инфляция в 2023 году в России составит 5,3%.

Тогда же и Центральный банк России снизил прогноз по инфляции в 2023 году и ждёт её на уровне 4,5–6,5%. Согласно предыдущему прогнозу, который регулятор давал в феврале, инфляцию по итогам года Центробанк ожидал на уровне 5–7%.